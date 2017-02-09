В Правительстве Мурманской области обсуждается вопрос о возможном создании в нашем регионе пункта захоронения радиоактивных отходов. Уже состоялось межведомственное совещание, в котором приняли участие заместители губернатора Григорий Стратий, Евгений Никора, представители Росприроднадзора, инспекции за радиационно-опасными объектами Северо-Европейского межрегионального территориального управления по надзору за ядерной и радиационной безопасностью Ростехнадзора и другие.

Чиновники заслушали доклад представителя ФГУП «НО РАО», которое распоряжением Правительства РФ наделено статусом национального оператора по обращению с радиоактивными отходами (РАО) и является единственной организацией, уполномоченной вести деятельность по захоронению радиоактивных отходов. На совещании были приведены данные комплексного анализа, проведенного в целях формирования перечня перспективных участков для возможного захоронения РАО на территории Мурманской области.