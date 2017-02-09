Уже становятся традицией познавательные уроки для школьников на открытом воздухе. Занятие по истории состоялось в центральном сквере на улице Ленинградской. Учащиеся политехнического лицея узнали о том, что было на месте родного сквера в первые годы после основания Мурманска, как менялся облик зоны отдыха в течение лет.

Об обновлении сквера на Ленинградской рассказал руководитель предприятия «Мурманские городски парки и скверы» Александр Накай.

- Экскурсии школьников в скверах становятся уже традиционными, - отметил Александр Накай. – А школьные уроки истории в них особенно познавательны, потому что скверы Мурманска имеют богатую историю. И особенности памятных мест мы стараемся учитывать при благоустройстве и реконструкциях. Сквер на улице Ленинградской максимально приближен после обновления к первоначальному виду.