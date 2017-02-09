Самая маленькая водитель троллейбуса в России работает в мурманском троллейбусном парке. Рост Екатерины Немченко составляет всего 150 сантиметров. Однако это не помешало ей 45 лет назад убедить руководство троллейбусного депо в том, что она сможет управлять «электролайнером» в суровых условиях Заполярья не хуже других.



Мурманская «дюймовочка» до сих пор на боевом посту – 55-летний юбилей родного предприятия она намерена встретить за рулем нового современного троллейбуса, который был доставлен в Мурманск из вологодского региона. Самой миниатюрной рулевой, к слову, в этом году исполнится 66 лет.