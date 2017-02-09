К участию в новом сезоне игр Региональной Мурманской лиги КВН приглашаются команды из Мурманска и области. Готовить коллективы к выступлению будут участники команды КВН «Сборная города Мурманска» и редактор Станислав Агафонов («Сборная большого московского государственного цирка»). Победители сезона 2017 года получат главный приз – оплачиваемую поездку в Сочи на Международный фестиваль команд КВН «КиВиН - 2018». Подать заявку и список команды можно в Городской Дом молодежи на адрес электронной почты: murmanliga@mail.ru. Поспешите – заявки принимаются до 20 февраля.