Российский премьер-министр подписал постановление, касающееся ухода за собаками-поводырями в России. Как сообщается, теперь люди, которые имеют инвалидность по зрению, будут получать специальные компенсации на содержание собак-поводырей и ветеринарию.

Некоторые компенсации выплачивались и ранее, но речь шла только о собаках, которых выделили инвалидам Фонд социального страхования или же власти региона. Теперь компенсировать расходы по уходу за животным будут всем инвалидам, вне зависимости от того, какая именно организация выделила им собаку.