Деятельность управляющих компаний уже давно является предметом пристального внимания городских властей. Специалисты управлений всех округов города регулярно «экзаменуют» управленцев, лично проверяя качество их работы.



Так, сегодня в центре их внимания оказались дома, находящиеся на обслуживании группы компаний «Севжилсервис». Жильцы домов №32/1 и 32/2 на улице Чумбарова-Лучинского пожаловались в городскую администрацию на то, что УК не справляется с уборкой снега.



К визиту «ревизоров» двор все-таки успели расчистить, но снег так и не вывезли. По информации «Севжилсервиса» вывоз снега запланирован на завтра.