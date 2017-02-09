Завтра с 14 до 16 часов Мурманская прокуратура по надзору за соблюдением законов в исправительных учреждениях проводит «горячую линию» по наиболее актуальным вопросам уголовно-исполнительного законодательства: «Каковы основные права и обязанности осужденных к лишению свободы?», «Каков порядок привлечения осужденных к труду?», «Имеют ли осужденные право на личную безопасность?» - об этом и многом другом можно спросить у заместителя прокурора Владимира Владимировича Инякова по телефону (81553) 3-57-65.