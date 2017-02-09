Комитет Госдумы по государственному строительству и законодательству не одобрил проект закона об административной ответственности за жестокое обращение с животными. Речь в документе шла о наложении штрафов на граждан, которые умышленно истязают животных.

Согласно тексту документа, за жестокое обращение с животными на нарушителя должен налагаться штраф в размере от 1,5 до 3 тысяч рублей для граждан, от 10 до 15 тысяч рублей для должностных лиц и от 250 до 500 тысяч рублей для организаций.

Напомним, в прошлом году в том числе в Мурманске прошли акции в поддержку такой инициативы. Акции в защиту животных стали реакцией общественности на шокирующие новости о живодерках из Хабаровска.