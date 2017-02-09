В полицию обратился несовершеннолетний мурманчанин с заявлением, что на улице Мира неизвестный молодой человек разбил ему лицо.

Экспертиза показала, что пострадавший получил травмы и множественные переломы костей лица, которые квалифицируются, как средней тяжести вред здоровью.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками Росгвардии и участковые полиции нашли и задержали подозреваемого. В отношении задержанного возбуждено уголовное дело за умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью. Ему грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 3 лет.