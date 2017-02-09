Уже готов к выходу на линию новенький ярко-желтый троллейбус, который совсем недавно АО «Электротранспорт» приобрело на вологодском заводе. Этот низкопольный «рогач» нового поколения оснащен транзисторной системой управления, он более экономичен и комфортабелен, чем его предшественники. В нем есть место для перевозки инвалидов на колясках. Новичок будет работать на маршруте № 6.



Примерно через две недели в троллейбусном парке ожидается очередное пополнение – прибудет еще один точно такой же троллейбус модели «Авангард».