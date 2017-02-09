За решением пенсионных вопросов северяне стали чаще обращаться в Многофункциональные центры. Так за минувший год в целом по области к их специалистам поступило около 19 тысяч различного рода заявлений и запросов, из них 11382 – в Мурманске.
Чаще всего жители заполярной столицы подают документы на компенсацию расходов на оплату стоимости проезда к месту отдыха и обратно, а также оформляют материнский капитал либо заявку на распоряжение его средствами.
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Пенсионные вопросы северяне предпочитают решать в МФЦ
За решением пенсионных вопросов северяне стали чаще обращаться в Многофункциональные центры. Так за минувший год в целом по области к их специалистам поступило около 19 тысяч различного рода заявлений и запросов, из них 11382 – в Мурманске.
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