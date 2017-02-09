Сегодня в 14 часов артисты мурманского драмтеатра покажут благотворительный спектакль для пациентов детской городской клинической больницы. Ребята увидят веселую сказку «Ищи ветра в поле».

"В течение нескольких лет творческий коллектив театра приезжает в мурманскую детскую больницу с представлениями, чему неизменно рады ребятишки, оказавшиеся в больничных стенах. Театр же, в свою очередь, благодарен руководству учреждения за понимание и сотрудничество", - сообщает пресс-слежба театра.

Сказка, которую артисты покажут детям полна приключений и необыкновенных поворотов сюжета.

В этом сезоне планируется также подобный визит в Мурманский дом-интернат для престарелых и инвалидов. Благотворительную работу театр считает одним из важных направлений своей деятельности и намерен продолжать и дальше.