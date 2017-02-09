Документальный фильм «Бойцы» мурманской студии «Рек.А» откроет программу российско-норвежского кинофестиваля. Киномарафон пройдет в городе Вардё с 10 по 12 февраля 2017 года.

На торжественном открытии в кинотеатре « Аврора» выступит мэр Вардё Роберт Йенсен. После чего состоится представление и показ документальной ленты «Бойцы».

Это двухчасовой фильм о советско-норвежских разведывательных группах во время Второй мировой войны. Многие из разведчиков, кто не погиб во время страшной войны, сгинули в лагерях ГУЛАГа. Норвежцы, вернувшиеся домой, стали изгоями в собственной стране. Ведь, до начала 90-х годов их считали коммунистическими агентами СССР. История, изложенная в киноленте показывает два взгляда и две линии событий - и норвежскую, и российскую.