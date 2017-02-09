Завтра с нуля до 17 часов в связи с проведением совещаний судей судов общей юрисдикции Мурманской области в Мурманске будет запрещена парковка транспорта (за исключением имеющего спецпропуска) на следующих улицах:

- по ул. Октябрьской (от пр. Флотского до пр. Рыбного);

- по пр. Рыбному (от арки во двор д. 8 до ул.Октябрьской);

- на площади перед д. 13 по ул.Октябрьской.

Указанные участки освобождаются от транспорта, на них будут выставлены временные дорожные знаки и посты регулирования дорожного движения.

Автовладельцев просят заблаговременно перепарковать свои машины.