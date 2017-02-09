Завтра с нуля до 17 часов в связи с проведением совещаний судей судов общей юрисдикции Мурманской области в Мурманске будет запрещена парковка транспорта (за исключением имеющего спецпропуска) на следующих улицах:
- по ул. Октябрьской (от пр. Флотского до пр. Рыбного);
- по пр. Рыбному (от арки во двор д. 8 до ул.Октябрьской);
- на площади перед д. 13 по ул.Октябрьской.
Указанные участки освобождаются от транспорта, на них будут выставлены временные дорожные знаки и посты регулирования дорожного движения.
Автовладельцев просят заблаговременно перепарковать свои машины.
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Мурманчан просят убрать машины
Завтра с нуля до 17 часов в связи с проведением совещаний судей судов общей юрисдикции Мурманской области в Мурманске будет запрещена парковка транспорта (за исключением имеющего спецпропуска) на следующих улицах:
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