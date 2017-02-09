Специалисты ПФР напоминают, что это не «заморозка пенсий» и тем более не «изъятие пенсионных накоплений». Мораторий означает, что те 6% страховых взносов, которые могли бы пойти на накопительную часть пенсии, направляются на формирование страховой составляющей.

Мораторий не влияет на возможность перевода пенсионных накоплений в управляющие компании или из одного фонда в другой. Сделать это можно только по желанию самого гражданина.

При этом, выбирая страховщика, следует помнить, что сотрудники Пенсионного фонда России не ходят по домам и не агитируют к переводу накоплений. Консультация населения производится только в клиентских службах.