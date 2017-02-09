10 февраля в Центре защиты материнства "Колыбель" на улице Бочкова, 13 состоится день открытых дверей. На мероприятии будут представлены услуги Гуманитарного Центра "В помощь маме" - уникального соцпроекта, помогающего молодым мамам в тяжелой жизненной ситуации.



В рамках мероприятия можно будет увидеть гуманитарный центр в первый день работы, получить информацию о его возможностях и о том, как благополучателям бесплатно воспользоваться предоставляемыми услугами. А именно, получить вещевую помощь, санитарно-гигиенические наборы и другие жизненно необходимые средства. Также консультации и сопровождение психолога, юриста, специалиста по социально-правовым вопросам.



Благополучателями центра могут стать: беременные женщины в трудной жизненной ситуации, одинокие родители, многодетные семьи в трудной жизненной ситуации, родители с детьми, которым нужна помощь.

Подробную информацию можно получить по телефону: 75-22-10 или +7(911)302-41-08.