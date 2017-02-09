24-25 февраля в Мурманске на стадионе школы № 50 состоится XI Чемпионат города по Юкигассен - игре в снежки по правилам. Лучшая команда или сборная города отправится в Норвегию на Чемпионат северных стран, где в прошлом году наша команда одержала победу.



Впервые жители Кольского Заполярья узнали, что в снежки можно играть по правилам около 13 лет назад. Новую зимнюю забаву нам показали норвежцы, а придумали эту игру в далекой Японии.

Этой зимой в Мурманске столько снега, что грех его не использовать. Каждый год все больше и больше команд подает заявки на участие в городском чемпионате, однако в отборочный тур проходят только первые 28. В команде должно быть 7 человек, среди которых не менее 3 девушек. Возраст игроков - от 16 до 30 лет.



- Если в этом году будет очень много заявок, возможно, команды будут разделены на две возрастные категории: "Студенты" и "Работающая молодежь", - рассказала Наталья Сметанина, главный судья Чемпионата Мурманска по Юкигассен.- Даты чемпионата обусловлены тем, что чемпионат северных стран в Норвегии проходит в начале марта. Значит, лучшей команде Мурманска необходимо будет за две недели подготовиться к международным боям.

На международных соревнованиях пока Россию представляли только команды из Мурманска, Кировска, Полярных зорей и Мончегорска. В прошлом году на Чемпионат Мурманска приехала команда из Архангельска. Известно, что эта снежная забава также полюбилась жителям Санкт-Петербурга и Москвы, но их представители пока не участвовали ни в наших, ни в скандинавских соревнованиях.



Правила Юкигассен строгие, но во время тренировок перед чемпионатом новичкам все объяснит инструктор. А во время игр за соблюдением всех предписаний будут следить сразу шесть-семь судей. За финальной схваткой, бывает, наблюдает до 14 судей. Задача команды, состоящей из трех защитников и четырех нападающих, - захватить флаг противника или выбить всех соперников. На каждую встречу отводится три раунда по три минуты. На каждый из раундов - по 90 снежков, которые штампуются с помощью специальной пресс-формы. Лепить вручную "снаряды" запрещено. Команды выходят на поле в обычной одежде, но с нагрудными номерами и в шлемах. На ряду с ловкостью, меткостью и скоростью реакции в Юкигассен важна продуманная тактика обороны и наступления.

Попробовать себя в снежных боях команды новичков смогут еще до чемпионата. Сначала - в помещении, кидаясь специальными мешочками с песком, а затем - на открытом воздухе. За 2-3 недели до начала чемпионата будет построена полноформатная тренировочная площадка.



Заявки от команд будут приниматься до 17 февраля. Положение и форма заявки опубликованы в группе "Дом молодежи" в социальной сети Вконтакте. За подробной информацией можно обращаться к Натальей Сметаниной по телефону 20-33-86.