Старт выдачи биометрических паспортов в многофункциональных центрах (МФЦ) перенесен на 1 января 2018 года.

Начать выдавать эти документы центры должны были с 1 февраля 2017 года. Но выяснилось, они не готовы оказывать эту услугу. Решение о переносе сроков принято по инициативе Министерства внутренних дел РФ, сообщили "Российской газете" в пресс-службе Минэкономразвития России. Оно было обусловлено необходимостью дополнительно проработать и упростить механизмы взаимодействия МФЦ и территориальных органов МВД России, отметили в пресс-службе.