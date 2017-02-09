Коллекция электронной библиотеки «Кольский Север» пополнилась книгами доктора исторических наук, краеведа, Почетного гражданина Мурманска, участника Великой Отечественной войны Алексея Киселева. Он является автором более 1000 научных работ, учебных изданий, научно-популярных книг и статьей в периодической печати.



Теперь многие труды историка, главного летописца края стали доступны в разделе «Авторы Мурмана». На сегодняшний день этот раздел содержит оцифрованные произведения более 150 современных историков, краеведов, журналистов, писателей, поэтов, фотохудожников, художников, музыкантов нашего края.



Электронная библиотека «Кольский Север», веб-ресурс Мурманской областной универсальной научной библиотеки, включающий в себя документы по истории Кольского Севера, вопросам общественной, социально-экономической, научной и культурной жизни края.