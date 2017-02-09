Главный бухгалтер одного из предприятий Мурманской области присвоила себе 108 тысяч рублей. С таким заявлением в полицию обратились руководители организации, обнаружившие, что летом 2015 года на счет неработающего больше года сотрудника были перечислены деньги.

Выяснилось, что бывший главбух, полностью контролируя денежные потоки в предприятия, умышленно сделала платежку на оплату листа нетрудоспособности. В качестве получателя был указан ее сын, никогда не работавший в организации. путем еще нескольких мошеннических действий она получила более 100 тысяч рублей.

На основании собранных материалов в отношении ранее не судимой мурманчанки возбуждено уголовное дело за присвоение или растрату. Подозреваемая полностью признала свою вину, и возместила присвоенные деньги в полном объеме.

Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.