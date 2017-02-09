11-12 февраля стартует XXI областной фестиваль солдатской песни «С боевыми друзьями встречаюсь, чтобы памяти нить не прервать…». Он состоится в оленегорском центре культуры и досуга «Полярная звезда» и будет посвящен 28-й годовщине вывода ограниченного контингента советских войск из Афганистана.

Ежегодно на фестиваль съезжаются ветераны Афганистана из городов и посёлков, военных гарнизонов области и те, кто хочет выразить им уважение и благодарность. В мероприятии принимают участие творческие коллективы и отдельные исполнители из числа военнослужащих, сотрудников силовых структур и ведомств, гражданского персонала, ветераны, члены военно-патриотических клубов и объединений Мурманска и области.

Также в рамках фестиваля состоятся семинар для участников молодежных военно-патриотических общественных организаций, концерт ярославского вокально-инструментального ансамбля «Каскад», митинг и возложение цветов к мемориалу «Памяти павших ради живых».

Фестиваль будет проходить 2 дня. 11 февраля в 13.00 в центре культуры состоится торжественное открытие, затем начнутся конкурсные прослушивания. В 17.00 жители и гости города смогут посетить концерт ярославского вокально-инструментального ансамбля «Каскад» в Доме культуры «Горняк».

12 февраля в 13.15 состоится митинг и возложение цветов к мемориалу «Памяти павших ради живых». После чего лауреаты и призеры фестиваля исполнят творческие номера на гала-концерте в Центре культуры и досуга «Полярная звезда».

Все участники будут награждены дипломами и памятными сувенирами.