Президиум Генсовета “Единой России” определился с процедурой проведения праймериз-2017 в регионах, где пройдут губернаторские выборы.

Всего в России в этом году планируется почти 50 крупных кампаний: 10 сентября будут выбирать депутатов 30 региональных и 6 городских заксобраний, а также глав 14 регионов. Во всех этих кампаниях примут участие представители “партии власти”.

Как решил на вчерашнем заседании президиум Генерального совета “Единой России”, праймериз по выдвижению кандидатов от партии на выборы всех уровней состоятся в один день — 28 мая.