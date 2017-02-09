В 0:19 на пульт дежурной службы «01» поступила информация о возгорании по адресу: ул. Фадеев Ручей, д. 7. В результате пожара обгорела электрощитовая на площади 8 кв.м. На месте пожара работало 7 человек личного состава и 2 единицы техники. Причины пожара устанавливаются.



И в 3:40 поступила информация о возгорании в квартире по адресу: ул. Книповича, д. 43. В результате пожара квартира обгорела на площади 25 кв.м. На месте пожара работали два подразделения (10 человек личного состава, 3 единицы техники). Причины пожара устанавливаются.

