В правительстве Мурманской области сейчас разрабатывается положение о том, каким образом государственные служащие будут получать знаки отличия, награды и звания (за исключением научных и спортивных) иностранных государств, международных организаций, политических партий, иных общественных объединений.

Предполагается, что чиновник, получивший награду или звание в течение трех рабочих дней должен представить в кадровое подразделение аппарата правительства Мурманской области ходатайство о разрешении принять регалию. Далее кадровая служба направит ходатайство губернатору. А далее следует разрешение или отказ