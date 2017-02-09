"Накануне в областном центре в рамках проведения операции «Маячок» колонна из 3 патрульных автомобилей ОБ ДПС ГИБДД и автомобиля скорой помощи со включенными проблесковыми маячками и звуковым сигналом двигалась по основным уличным магистралям города. Обошлось без нарушителей." - сообщает УМВД по Мурманской области.

Таким вот образом сотрудники ДПС проводили профилактическое мероприятие, призванное укрепить транспортную дисциплину.

Согласно правилам, водители обязаны уступить дорогу для обеспечения беспрепятственного проезда указанных транспортных средств и сопровождаемого им транспорта. Также запрещается обгон данных транспортных средств. Нарушителей ждет штраф в размере 500 рублей или лишение права управления транспортным средством на срок от от 1 до 3 месяцев.