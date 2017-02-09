При надзоре за дорожным движением, в том числе с применением автомобилей скрытого патрулирования, за прошедшие сутки сотрудниками ГИБДД выявлено 502 нарушения Правил дорожного движения.

28 нарушений допущено пешеходами, 14 – несовершеннолетними участниками дорожного движения, за управление транспортным средством в состоянии опьянения задержаны 5 водителей.

Выявлено 9 нарушений, связанные с выездом на полосу встречного движения. С помощью приборов автоматической фиксации выявлено 236 нарушений ПДД. 5 водителей были задержаны за неуплату административных штрафов.

Всего было оформлено 67 столкновений с материальным ущербом (без пострадавших).

За минувшие сутки на территории Мурманской области зарегистрировано 1 дорожно-транспортное происшествие, в котором 1 человек получил травмы.