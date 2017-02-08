В соответствии с постановлением Главного государственного санитарного врача России, приостановление розничной торговли спиртсодержащей непищевой продукции с содержанием этилового спирта более 28%, продлено на 60 дней. Исключение составляет парфюмерия и стеклоомывающие жидкости. Об этом сообщает администрация города Мурманска.

Указанное постановление вступило в силу 27 января 2017 года .

Напомним, что временный запрет был введен в связи со случаями массовых острых отравлений, повлекших гибель людей.