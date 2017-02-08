Ближайшие два дня в Мурманске ожидает резкое понижение температуры. Морозную погоду принесет северо-восточная периферия обширного антициклона с центром над Скандинавией

По Мурманской области местами пройдет небольшой снег.

Температура воздуха, в связи с неравномерным распределением облачности над регионом, ожидается в широких пределах от -7 до -12°, в отдельных районах при прояснениях понижение до-25°, днем 9 февраля местами до -17°", - сообщают синоптики.

9 и 10 февраля в Мурманске ожидается облачная с прояснениями погода. Местами небольшой снег и изморозь. Ветер западный, северо-западный умеренный. Температура воздуха ночью до -10°, при прояснениях -15-20°. Днем воздух прогреется до -7°, при прояснениях до -17°. На дорогах гололедица.