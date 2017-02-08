В поселке Спутник в 7 жилых многоквартирных домах зафиксированы серьезные проблемы с отоплением. Температура в квартирах от 10 до 15 градусов.
"Батареи в квартирах холодные, дети постоянно болеют, что сказывается на работоспособности родителей", - расказывают жильцы.
Также замерзает и местный детский сад №35. Температура в помещениях колеблется в пределах 18 градусов.
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В поселке Спутник замерзают жители 7 домов и детский сад
В поселке Спутник в 7 жилых многоквартирных домах зафиксированы серьезные проблемы с отоплением. Температура в квартирах от 10 до 15 градусов.
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