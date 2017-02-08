

Представители администрации одного из магазинов сотовой связи в Полярном сообщили полиции, что из салона похищен дорогостоящий мобильный телефон стоимостью более 52 тысяч рублей. Сотрудники правопорядка сняли отпечатки пальцев, изъяли записи камер видеонаблюдения и опросили работников магазина.

"В ходе оперативно-разыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска установили, что в хищении подозревается продавец-стажер этого магазина. Молодой человек 1996 года рождения был задержан. В ходе обыска по месту его жительства похищенное обнаружено и изъято похищенное", - сообщает пресс-служба УМВД по Мурманской области.

По факту кражи возбуждено уголовное дело. Теперь задержанному грозит до 2 лет лишения свободы.