Эксперты региональной рабочей группы «Качество повседневной жизни» Общероссийского народного фронта в Мурманской области вновь проверили социальные новостройки по улице Кирова в поселке Умба, введенные в эксплуатацию в конце 2014 г. Несмотря на заверения местных властей, что дома будут приведены в порядок, ситуация там только усугубилась.

«Выехавшая группа активистов ОНФ в недоумении, во что превратились новостройки всего за несколько лет, – рассказал по итогам проверки руководитель региональной рабочей группы ОНФ «Качество повседневной жизни» Андрей Антонов. – Жильцы наперебой рассказывали о проблемах. В подъездах стоит жуткий запах канализационных отходов, балки деревянных лестниц полопались и уже стянуты скобами. Везде трещины на стенах, потолках подъездов и квартир, а также заметны следы протечек кровли. Самое ужасное творится в подвале. Его заполонили крысы, стоит смрад, всюду лужи отходов, образовавшиеся от постоянных разрывов канализационных труб, начали даже грибы расти. В теплоцентре протекает почти каждое соединение. От постоянного воздействия влаги материалы, из которых изготовлен дом, потеряли свои первичные свойства. Периметр двух новостроек по-прежнему не освещен, зимой здесь кромешная тьма».

Между тем, летом 2016 г. власти Умбы включили рекомендации активистов мурманского отделения ОНФ в план-график устранения замечаний. Нарушения, допущенные при строительстве, должны были исправить в течение 2016-2017 гг., однако сроки не соблюдаются. Общественники направят соответствующее обращение в региональный Минстрой, на который возложен контроль за выполнением работ.