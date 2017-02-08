Сегодня в Мурманске на Бондарной, 10 стартует «Школа приключенческого туризма». Центр гражданско-патриотического воспитания приглашает ребят узнать, что такое будни туристов, из чего состоит сухпаек, сколько блюд может получиться из одной банки тушенки, как сделать «булинь», как приспособиться быстро в экстренных условиях.

Приключения и много познавательной информации обеспечены каждому участнику встречи, обещают организаторы. Каждый из «школьников» получит знания, необходимые для туристов и любителей приключений.