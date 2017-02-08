Пропал воспитанник мурманского центра помощи детям, оставшимся без попечения родителей «Ровесник». Спартак Зайцев 4 февраля покинул стены организации и до настоящего времени так и не вернулся.

16-летний подросток был одет в синюю куртку «Парка», черную шапку с подгибом и белой надписью, черные кроссовки. Рост подростка примерно 170 сантиметров, худощавый с ярко-голубыми глазами и короткими темно-русыми волосами.

Полиция просит помочь жителей Мурманска в поисках. Если кто-либо видел разыскиваемую женщину или знает, где она находится, звоните по номеру 02 или +7 951 297 20 33.