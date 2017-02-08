Завтра в 15 часов в Центре психологической помощи в переулке Якорном, 10 пройдет необычный семинар для молодежи. Эффективный и динамичный тренинг «Приветствие Солнцу!» поможет участникам аккуратно и бережно выйти из полярной ночи и восстановить внутреннее равновесие.

«Мы посвящаем нашу встречу осмыслению всего, что произошло зимой и обсуждению планов на предстоящую весну: состояние мыслей, чувств, энергии. Как жить, наслаждаясь каждым днём, осознанно наполняя своё время смыслом, пользой и радостью», - сообщается в группе мероприятия в социальной сети.

На встрече ребята при помощи арт-терапии осознают свои эмоции и восполнят энергию во время медитативных упражнений. Также можно будет создать свою собственную песочную картину.

Продолжительность встречи – 3 часа. Записаться на нее можно по ссылке.