В средней общеобразовательной школе № 53 города Мурманска состоялся региональный этап всероссийской олимпиады школьников по информатике и ИКТ. В нем участвовало 27 школьников. Ребята состязались в решении задач с использованием различных языков и сред программирования.

Победителями и призерами олимпиады по информатике и ИКТ стали учащиеся североморской средней общеобразовательной школы № 10 имени Душенова, Мурманского академического лицея, Мурманского политехнического лицея, средней общеобразовательной школы № 10 города Апатиты.