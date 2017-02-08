В Мурманске из сугроба неизвестные угнали автомобиль. Неисправная иномарка Ауди А8 стояла некоторое время у одной из АЗС, в ожидании вывоза на эвакуаторе, рассказал полицейским владелец машины.

Сотрудники уголовного розыска установили, что похищенный автомобиль был вывезен со стоянки на эвакуаторе. Найденный водитель эвакуатора рассказал, что перевез транспорт в один из гаражных кооперативов города.

За гаражом установили наблюдение, а вскоре задержали и его владельца, жителя Мурманска 1984 года рождения. Именно там и находилась похищенная машина. Уже в отделе полиции задержанный признался в совершении кражи иномарки и рассказал, что планировал распродать автомобиль на запчасти.

По факту кражи в отношении мурманчанина возбуждено уголовное дело.