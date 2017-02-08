Проведенный мониторинг цен на нефтепродукты антимонопольной службы по Мурманской области в период с 30 января по 5 февраля показал, повышение стоимости на некоторые виды топлива. Так, у ПАО «НК «Роснефть» цены на АИ-92 возросли на 7 копеек, на АИ-95 — на 17 копеек, на дизельное топливо — на 33 копейки.

У ООО «Лукойл-Северо-Западнефтепродукт» АИ-92 и АИ-95 подорожало на 20 копеек.

У ООО «Статойл Ритэйл Оперэйшнс» зимнее дизельное топливо подорожало на 30 копеек.

ООО «Колизей» увеличило цену на АИ-92 на 5 копеек, на АИ-95 — на 13 копеек, на зимнее дизельное топливо — на 40 копеек.

У ООО «Витэк» цена на АИ-92 увеличилась на 26 копеек, на АИ-95 — на 24 копейки, на зимнее дизельное топливо — на 20 копеек.

ООО «Вега» увеличило цены на зимнее дизельное топливо на 60 копеек.