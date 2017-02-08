Филиал «Кольский» ПАО «ТГК-1» заключил соглашения о сотрудничестве с образовательными учреждениями Мурманской области. Подготовку кадров для энергетики будут проводить Мурманский арктический государственный университет (филиал в г. Апатиты), Мурманский государственный технический университет, Мурманский строительный колледж им. Момота и Кандалакшский индустриальный колледж.

"Взаимодействие работодателей и учебных заведений позволяет повысить качество знаний и умений выпускников, дает возможность учащимся соответствовать требованиям предприятий к квалификации и специализации для успешного трудоустройства, обеспечивает потребности промышленности в грамотных работниках и инженерах, крайне востребованных сегодня", — отмечает административный директор филиала «Кольский» ПАО «ТГК-1» Светлана Сизоненко.

Ключевыми направлениями сотрудничества станут обучение специалистов для тепло- и гидроэлектростанций, прохождение производственной практики на энергетических объектах, научно-исследовательская деятельность.