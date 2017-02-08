В Мурманской таможне решили, что лучшая защита – это профилактика и собственными силами почистили своих же сотрудников.

Местная комиссия по соблюдению требований к служебному поведению государственных служащих провела в прошлом году 17 заседаний. В отношении 47 должностных лиц таможни были назначены проверки. Выявленные в результате проверок нарушения чаще всего были связаны с предоставлением недостоверных сведений о доходах. Кроме того, выявлялись нарушения законодательства о противодействии коррупции. Все виновные понесли наказания – кому-то объявлен выговор, кого-то лишили премии.

Между тем, за весь прошлый год сообщений или заявлений от граждан о фактах коррупции в таможне не поступало. Таможня напоминает, что для обеспечения эффективной обратной связи, возможности оперативного представления гражданами и организациями информации о фактах коррупции или нарушениях должностными лицами требований к служебному поведению в Мурманской таможне в круглосуточном режиме работает «Телефон доверия» (8152) 237020, электронный почтовый ящик murcust.corruption.net@yandex.ru