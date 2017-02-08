В прошлую пятницу экспертный совет при Мурманском УФАС провел свое очередное заседание.

Поводом для собрания стал рекламный баннер сети аптек "ЕвроФарма". На нем усмотрели нарушение закона о рекламе, а именно человека в белом халате. Совет решил, что "используемый образ ассоциируется с медицинским (фармацевтическим) работником в белом халате, который своей улыбкой призывает покупать товар именно в сети аптек "ЕвроФарма".

По итогам обсуждения члены экспертного совета рекомендовали Мурманскому УФАС России возбудить дело о нарушении Закона о рекламе.