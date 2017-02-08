В Мурманске подросток без видимых на то причин толкнул 50-летнего пенсионера, инвалида 2 группы. Сергей Чечулин 17 января шел в поликлинику № 4 , которая располагается на улице Героев Североморцев, 37.

Подросток обошел мужчину, чтобы посмотреть на него, а затем вернулся и толкнул инвалида прямо на проезжую часть. Пострадавший от толчка упал на скользкий тротуар, а хулиган скрылся. Все это зафиксировал объектив камеры наблюдения, и видео стремительно распространилось в интернете, вызвав волну негодования со стороны северян.

Примерный возраст хулигана - лет 13. Одет он был в черную одежду. При себе имел черный рюкзак с яркой окантовкой красного цвета.

Но самое обидное в этой истории то, что никто из прохожих не попытался помочь подняться пенсионеру или поймать хулигана.

Сотрудники полиции сейчас активно разыскивают подростка. Его ожидает профилактическая беседа. Кроме того, будет проведена тщательная проверка и вполне возможно, что родителям хулигана придется выплатить административный штраф за нарушение общественного порядка их ребенком.

Также полиция разыскивает и очевидцев преступления.

Если у вас есть информация об этом инциденте, обратитесь в ближайший отдел полиции или позвоните по телефону: 02.