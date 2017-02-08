Прокуратурой Североморска поддержано государственное обвинение по уголовному делу в отношении Евгения П. Его осудили за причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, с применением предмета, используемого в качестве оружия.

Как было установлено в ходе судебного заседания, ранее неоднократно судимый мужчина в ходе конфликта в одном из баров города умышленно нанес потерпевшему два удара ножом в область грудной клетки. В результате последнему были причинены телесные повреждения, которые расцениваются как причинившие тяжкий вред здоровью.

На суде подсудимый признал свою вину и раскаялся в содеянном. Как прокомментировали нашему корреспонденту в пресс-службе областной прокуратуры, приговором суда ему назначено наказание в виде 3 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима.