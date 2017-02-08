Сегодня порог квартиры в доме на улице Декабристов, 22 впервые переступила мурманчанка Лариса Волкова. Туда она вместе с сыном переедет из аварийной «деревяшки» на улице Сомова, где они 27 лет прожили с подселением. Уже весной семья получит ключи от комфортной «двушки».

Напомним, несколько лет назад Мурманск перешел от политики точечных застроек к строительству кварталами.

Так, в 2012 году началось преображение микрорайона Жилстрой. Именно тогда пошли под снос первые дома на улице Генералова, на месте которых возведены современные «малоэтажки».