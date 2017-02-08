Все началось с того, что на автоподъезде к городу на дороге с односторонним движением «ВАЗ» 12 модели двигался против потока. По требованию полицейских мужчина не остановился, а свернул на улицу Шабалина. Стражи порядка продолжили преследование легковушки. В районе 23 дома она врезалась в фонарный столб.

Но и это не заставило водителя сдаться, который попытался убежать, однако был задержан. Алкотестер показал, что мужчина нетрезв. Кроме того, у него не оказалось ни прав, ни документов на автомобиль.

Фото: Мурманск ДТП ЧП