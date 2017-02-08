Государственное автономное учреждение Мурманской области «Центр спортивной подготовки» объявило о проведении открытого конкурса «на организацию оздоровительного процесса в плавательных бассейнах для граждан пожилого возраста, инвалидов, граждан, находящихся в трудной жизненной ситуации, детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей». На эти цели в областном бюджете 2017 года предусмотрено 2 миллиона 850 тысяч рублей. Предполагается, что пенсионеры, инвалиды и дети-сироты будут бесплатно плавать в бассейне с 1 марта по 31 мая 2017 года. Конкурс продлится до 14 февраля.