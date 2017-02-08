Проведенной прокуратурой Ленинского округа Мурманска проверкой выявлены факты - предоставления свободного доступа к интернет-ресурсу, содержащему сведения о способах и схемах уклонения от уплаты транспортного налога, налога на добавленную стоимость и на доходы физических лиц.

По мнению проверяющих, доступ к таким сведениям представляет собой информационное пособничество в совершении правонарушений, за которые предусмотрена уголовная ответственность.

Для устранения нарушений прокуратурой направлено в суд 9 заявлений о признании этой информации запрещенной и ограничении доступа к соответствующим интернет-ресурсам.

Решениями суда требования прокурора удовлетворены в полном объеме. Его исполнение находится на контроле прокуратуры округа.