В Мурманске прокуратура Октябрьского округа проверила, справляются ли управляющие компании с обязанностями по содержанию придомовой территории в зимний период.

Сотрудники надзорного органа обследовали дворы и внутриквартальные проезды. Как и стоило ожидать, без нарушений не обошлось. Это и плохая уборка, и неудовлетворительное состояние проездов и кровель.

По выявленным нарушениям возбуждены административные производства в отношении руководителей ООО «УК Евродом», ООО «Октябрьское-ЖЭУ», ООО «УК «Наш Дом», ООО «Северный город», а также юридического лица ТСЖ «ВРШ-С».