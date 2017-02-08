Сотрудники прокуратуры Октябрьского округа Мурманска в результате проверки установили факт нарушения трудового законодательства в одном из обществ с ограниченной ответственностью города. Там работнице, находящийся в отпуске по уходу за ребенком, перечислялось полагающееся по закону ежемесячное пособие с нарушением сроков выплаты. В результате образовалась задолженность.

По фактам нарушений прокуратурой округа в отношении руководства ООО возбуждено дело об административном правонарушении, которое направлено для рассмотрения в Государственную инспекцию труда по Мурманской области.

Кроме того, в адрес ООО внесено представление об устранении нарушений трудового законодательства. В результате принятых мер задолженность перед женщиной погашена в полном объеме.

