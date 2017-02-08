В ходе очередного полицейского рейда в Октябрьском округе областного центра были выявлены граждане Республики Узбекистан, в отношении которых возникли вопросы о законности их нахождения на территории России. По результатам проверки была установлена причастность местного жителя к фиктивной постановке на учет этих иностранцев.

Только за первый месяц текущего года полицейскими в отношении хозяев «резиновых квартир» возбуждено 2 уголовных дела. За прошлый же год ход дали 62 уголовным делам.

Максимальная санкция данной статьи - штраф до 500 тысяч рублей, либо лишение свободы до трех лет.