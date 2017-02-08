В целях обеспечения надежной и качественной работы систем водо-, газо-, тепло- и электроснабжения населения города, администрация Мурманска и ММБУ «Единая дежурно-диспетче
ОТ ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ:
С 8 ЧАСОВ 8 ФЕВРАЛЯ ДО 17 ЧАСОВ 10 ФЕВРАЛЯ – УЛ. КАПИТАНА КОПЫТОВА, 6, 21, 23, 24, 28, 29, 30
С 9 ЧАСОВ 9 ФЕВРАЛЯ ДО 17 ЧАСОВ 10 ФЕВРАЛЯ – УЛ. БЕРИНГА, 5, 7
С 9 ЧАСОВ И ДО ВЫПОЛНЕНИЯ – УЛ. НОВОЕ ПЛАТО, 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19
ОТ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ
09.00 – 11.00 пр. Ленина, 13
09.00 – 16.00 ул. Адмирала Лобова, 9 (корп. 3)
09.30 – 11.30 ул. Новое Плато, 3
11.00 – 14.00 ул. Капитана Копытова, 43
13.00 – 16.00 пр. Кольский, 173
О фактах самовольных отключений просим сообщать по телефону 051.